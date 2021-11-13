Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе

«В "минских соглашениях" нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся», - заявил Путин.

Он отметил, что Россия постоянно слышит обвинения в невыполнении Минских соглашений.

«Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать, ответа нет», — отметил глава России.

Принятие на Украине закона об основах государственной политики переходного периода провозгласит выход страны из минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам Международной конференции по Ливии.

