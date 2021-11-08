Лавров заявил о поддержке главой ЦРУ Минских договоренностей
Директор Центрального разведывательного управления США Роберт Бернс в ходе посещения Москвы подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, в том числе, предоставление особого статуса Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, такую же позицию озвучила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе недавнего визита в Россию. Лавров напомнил, что об этом же говорил и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на встрече Владимиром Путиным в июне в Женеве.
Глава российского внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон довести до руководства Украины необходимость соблюдения Минских договорённостей. По мнению Лаврова, это может значительно ускорить разрешение кризиса в Донбассе.
Директор ЦРУ находился с визитов в Москве 2 и 3 ноября, замгоссекретаря США побывала в российской столице в середине октября. По утверждению телекомпании CNN, Бернс побывал в Москву, чтобы узнать из первых рук о намерениях России в отношении Украины, а также предупредить, что Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск в районе границы.
Ранее Москва неоднократно опровергала утверждения о якобы стягивании российских войск ближе к границе с Украиной.
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