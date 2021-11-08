Лавров заявил о поддержке главой ЦРУ Минских договоренностей

Директор Центрального разведывательного управления США Роберт Бернс в ходе посещения Москвы подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, в том числе, предоставление особого статуса Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, такую же позицию озвучила и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе недавнего визита в Россию. Лавров напомнил, что об этом же говорил и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на встрече Владимиром Путиным в июне в Женеве.