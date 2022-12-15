Путин: Россия не пойдет по пути самоизоляции
Россия не пойдет по пути самоизоляции на мировой арене и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «Интерфакс».
По словам главы государства, введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития.
«Но мы, напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные, собственные интересы», - подчеркнул президент.
Ранее Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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