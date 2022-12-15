Путин: Россия не пойдет по пути самоизоляции

«Но мы, напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные, собственные интересы», - подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

