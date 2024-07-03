Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
План по прекращению огня подразумевает капитуляцию Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Выступая в нижней палате германского парламента он указал, что Берлин никогда не сможет поддержать такой план.
Шольц также назвал «циничными» мирные предложения президента РФ Владимира Путина.
«Они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий... Мы этого не потерпим!» - заключил канцлер.
Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, свидетельствует о желании России достичь военных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Моссовета объявил конкурс пьес о Москве
- СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону
- Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой
- Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера
- Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
- Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года
- Зеленский призвал Трампа обнародовать его план урегулирования конфликта
- СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино
- Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru