Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня

План по прекращению огня подразумевает капитуляцию Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Выступая в нижней палате германского парламента он указал, что Берлин никогда не сможет поддержать такой план.

Шольц также назвал «циничными» мирные предложения президента РФ Владимира Путина.

«Они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий... Мы этого не потерпим!» - заключил канцлер.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, свидетельствует о желании России достичь военных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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