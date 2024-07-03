Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня

Выступая в нижней палате германского парламента он указал, что Берлин никогда не сможет поддержать такой план.

Шольц также назвал «циничными» мирные предложения президента РФ Владимира Путина.

«Они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий... Мы этого не потерпим!» - заключил канцлер.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о выводе войск ВСУ с Донбасса для начала переговоров, свидетельствует о желании России достичь военных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

