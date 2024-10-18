Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада
Появление ядерного оружия на Украине может стать большой ошибкой Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
Такое оружие, по его словам, несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ядерное оружие может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Рогов считает, что «у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru