Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада

Такое оружие, по его словам, несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза. Ядерное оружие может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями. Рогов считает, что «у Запада есть шанс остановиться и уберечь мир от ядерного апокалипсиса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО может стать обладание ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

