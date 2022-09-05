Путин: Россия начинается с человека
Президент России Владимир Путин в беседе с участниками Всеросссийского экологического молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край» поразмышлял о том, где начинается Россия. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пул №3».
«Наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки мы должны сказать — на Камчатке», — сказал глава государства.
Ранее Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца, отметив, что самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.
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