Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
Президент РФ Владимир Путин заявил, что самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии, сообщает ТАСС.
На встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, он отметил, что это позволяет назвать Россию настоящей Страной восходящего солнца.
«Наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка... В этом смысле Страна восходящего солнца - это Россия», - отметил глава государства.
Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран, согласно которому имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2», сообщает RT.
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