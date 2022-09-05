Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца

На встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке, он отметил, что это позволяет назвать Россию настоящей Страной восходящего солнца.

«Наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка... В этом смысле Страна восходящего солнца - это Россия», - отметил глава государства.

Ранее Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран, согласно которому имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2», сообщает RT.

