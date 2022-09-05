Путин объяснил, ради чего нужно жить

На встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» он отметил, что экологические вопросы важны не только для России, но и для человечества в целом.

«И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: «Жить надо ради того, за что можно умереть»... у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить»,- подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что Камчатка или Сахалин находятся восточнее Японии, поэтому Россию. можно считать настоящей Страной восходящего солнца, сообщает RT.