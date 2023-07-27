Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций

Позиции России и Зимбабве по международным вопросам схожи, Москва высоко ценит поддержку Хараре по международным вопросам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Зимбабве поддерживает внешнеполитические инициативы России, голосует за «наши кандидатуры» при решении различных вопросов.

Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры. Выступая на пленарной сессии второго саммита «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗимбабвеРоссия

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