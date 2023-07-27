Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций
Позиции России и Зимбабве по международным вопросам схожи, Москва высоко ценит поддержку Хараре по международным вопросам. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Зимбабве поддерживает внешнеполитические инициативы России, голосует за «наши кандидатуры» при решении различных вопросов.
Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры. Выступая на пленарной сессии второго саммита «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru