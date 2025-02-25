Путин: Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США

Москва готова возобновить поставки алюминия в США, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

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По его словам, речь идет о 2 млн тонн металла в год. Российский лидер считает, что это позволило бы сдерживать цены.

Путин указал, что в 2017 году на Москву приходилось около 15% от всего американского импорта алюминия. Сегодня основным импортером выступает Канада.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в 25% на импорт стали и алюминия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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