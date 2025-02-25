Путин: Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США
25 февраля 202500:34
Москва готова возобновить поставки алюминия в США, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
По его словам, речь идет о 2 млн тонн металла в год. Российский лидер считает, что это позволило бы сдерживать цены.
Путин указал, что в 2017 году на Москву приходилось около 15% от всего американского импорта алюминия. Сегодня основным импортером выступает Канада.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в 25% на импорт стали и алюминия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США
- Трамп заявил, что намерен посетить Москву
- Макрон в ответ положил руку на колено Трампа
- Трамп отказался называть Путина диктатором
- Путин заявил о возможности соглашения с США по сокращению вооружений
- Путин заявил, что Зеленский стал токсичной фигурой для ВСУ и общества
- Путин заявил о готовности сотрудничать с США в области редкоземельных металлов
- США, Венгрия и Израиль проголосовали против резолюции ООН по Украине
- Цена нефти Brent весной 2025 года может колебаться от $70 до $80 за баррель
- Злоумышленник похитил 952 тысячи рублей из кооператива в Ростове-на-Дону
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru