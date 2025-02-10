Белый дом: Трамп анонсировал ввод пошлин в 25% на импорт стали и алюминия

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 10 февраля вводит пошлины в 25% на импорт стали и алюминия, сообщает пресс-пул Белого дома.

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По словам президента, 11 февраля будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае введения США пошлин ЕК отреагирует в течение нескольких часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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