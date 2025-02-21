Трамп: Политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь
21 февраля 202502:33
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его администрация внедрила политику взаимных пошлин, что позволит США вернуть экономическую мощь и защитить американских рабочих, сообщает РИА Новости.
«Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой», — заявил глава государства. Он указал, что за первые четыре недели удалось добиться экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет.
Ранее Трамп в очередной раз пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru