Трамп: Политика взаимных пошлин позволит США вернуть экономическую мощь

«Мы снова делаем нашу страну здоровой и богатой», — заявил глава государства. Он указал, что за первые четыре недели удалось добиться экономических успехов, которые превосходят показатели прошлых лет.

Ранее Трамп в очередной раз пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

