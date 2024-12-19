Путин: Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине
19 декабря 202413:59
Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы», - заявил российский лидер, отвечая на вопросы в ходе прямой линии.
Глава государства также напомнил, что весной 2022 года удалось достичь договоренностей с Киевом на переговорах в Стамбуле.
Ранее Путин заявил об отсутствии шансов сбить новейшую баллистическую ракету «Орешник», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru