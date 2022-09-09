Путин: Россия готова безвозмездно передать странам калийные удобрения

На совещании с постоянными членами Совета безопасности он напомнил о разъяснении Еврокомиссии от 10 августа, согласно которому удобрения из России могут покупать только страны Евросоюза, а поставка в развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки запрещена.

«Считаю, что дискриминация стран Азии, Африки и Латинской Америки недопустима» , — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что Россия готова безвозмездно передать развивающимся странам калийные удобрения, «сотни тысяч тонн» которых скопились в портах Европы.

Ранее в МИД России заявили, что антироссийские санкции Запада всё ещё мешают экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений, сообщает RT.