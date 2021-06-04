Такой разный ПМЭФ. Путин - про инфляцию, бизнес - про страхи

Две главные проблемы российской экономики назвал президент Владимир Путин в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это - рынок труда и инфляция.

«Рынок труда нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%», - заявил Путин, имея в виду показатели уровня безработицы.

А инфляция, по его данным, сейчас составляет 5,8%, но есть надежды на снижение этого показателя:

«Эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%, может быть, чуть поменьше, хорошо бы, чуть поменьше была бы инфляция по 2021 году», - сказал Путин.

Взгляд на ситуацию с «колокольни» предпринимателей несколько отличается от президентского. Уместно вспомнить заявление владелицы семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой, прозвучавшее днем ранее:

«Основной запрос предпринимателей - это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо».

Однако эти запросы не учтены ни в одной из существующих стратегий развития, - посетовала бизнес-леди.

О ней же, о безопасности предпринимательской деятельности, говорил на питерском форуме и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Свое выступление он начал с того, что 80% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным, и почти столько же полагают, что законы не гарантируют им защиту от необоснованного уголовного преследования. Кроме того, больше половины представителей бизнеса не доверяют судебным органам, - заявил Борис Титов.

Удивили Владимира Путина его же собственные высказывания об опасности наведения порядка «жесткой рукой», которые ему напомнил модератор пленарной сессии на питерском форуме. Речь идет о следующей фразе, сказанной Путиным:

«Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить».

«Это я сказал?» - удивился президент.

А затем, комментируя данные Общественной наблюдательной комиссии Москвы о том, что в мае до 15 процентов арестованных в следственных изоляторах столицы составляли бизнесмены, Владимир Путин указал, что статус предпринимателя не дает права преступать закон.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй». Удивимся вместе с президентом: эта фраза была сказана два года назад им самим. В послании Федеральному собранию.

