Путин в рамках ПМЭФ встретился с главами мировых информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит онлайн-встречу с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
Агентство выступает организатором встречи, которая проходит в седьмой раз. Руководители агентств и медиаменеджеры в ходе встречи могут в свободном режиме обсудить с президентом России проблемы внутренней и внешней политики страны.
Путин ранее заявил, что формат встречи "уникален" и позволяет ему прояснить позицию по вопросам "фундаментального характера". Модератором мероприятия является гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, он также представляет российскую сторону на встрече.
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