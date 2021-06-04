Путин в рамках ПМЭФ встретился с главами мировых информационных агентств

Президент РФ Владимир Путин проводит онлайн-встречу с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

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Агентство выступает организатором встречи, которая проходит в седьмой раз. Руководители агентств и медиаменеджеры в ходе встречи могут в свободном режиме обсудить с президентом России проблемы внутренней и внешней политики страны.

Путин ранее заявил, что формат встречи "уникален" и позволяет ему прояснить позицию по вопросам "фундаментального характера". Модератором мероприятия является гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, он также представляет российскую сторону на встрече.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СМИПутинПетербургский Экономический ФорумПМЭФ
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