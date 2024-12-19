Путин: Россия должна подумать над сохранением военных баз в Сирии

Россия должна подумать над сохранением военных баз в Сирии, вместе с тем подавляющее большинство стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ остались. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем», - сказал глава государства.

Путин отметил, что сегодня Россия поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии.