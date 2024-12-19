Путин: Россия должна подумать над сохранением военных баз в Сирии
Россия должна подумать над сохранением военных баз в Сирии, вместе с тем подавляющее большинство стран Ближнего Востока выступают за то, чтобы военные базы РФ остались. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем», - сказал глава государства.
Путин отметил, что сегодня Россия поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии.
«Ситуация в Сирийской Арабской Республике складывается сегодня непросто. Мы надеемся, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющее большинство из них говорит, что были бы заинтересованы, чтобы наши военные базы остались в Сирии. Наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, должны будем делать что-то в интересах той страны, в которой находимся», - указал президент.
Кроме того, он заявил, что Россия предложила использовать базу «Хмеймим» и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
«Но уже сейчас мы можем кое-что сделать, и мы уже предложили нашим партнерам на территории Сирии и соседним странам: использовать авиабазу «Хмеймим» для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Это принято с пониманием и с желанием организовать работу совместно», - добавил президент.
Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с НСН заявил, что в Сирии возрождается контингент террористов, которые будут активно действовать на приграничных территориях, передает «Радиоточка НСН».
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