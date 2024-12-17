СМИ: В Сирии после Асада осталось 26 тонн золота

Центробанк Сирии сохранил в своих хранилищах 26 тонн золота на 2,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

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Это совпадает с количеством, имевшимся перед началом гражданской войны в 2011 году. При этом ситуация с валютными резервами в стране критическая. Запасы составляют около 200 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад отказался от предложения США, которое предусматривало снятие санкций с Дамаска в обмен на ограничение действий Ирана и движения «Хезболла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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