СМИ: В Сирии после Асада осталось 26 тонн золота

Это совпадает с количеством, имевшимся перед началом гражданской войны в 2011 году. При этом ситуация с валютными резервами в стране критическая. Запасы составляют около 200 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад отказался от предложения США, которое предусматривало снятие санкций с Дамаска в обмен на ограничение действий Ирана и движения «Хезболла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

