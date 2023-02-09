Путин: Россия будет укреплять себя назло завистникам
Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, несмотря на действия завистников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения по случаю векового юбилея отечественной гражданской авиации, сообщает ТАСС.
Глава государства прокомментировал слова одного из участников церемонии о том, что России еще будут завидовать.
«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело», - отметил Путин.
Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин описал отношения с Западом поговоркой про волков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru