Путин: Россия будет укреплять себя назло завистникам

Россия будет укреплять себя изнутри и вовне, несмотря на действия завистников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения по случаю векового юбилея отечественной гражданской авиации, сообщает ТАСС.

Глава государства прокомментировал слова одного из участников церемонии о том, что России еще будут завидовать.

Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий

«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело», - отметил Путин.

Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин описал отношения с Западом поговоркой про волков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент РФБезопасностьРоссияВладимир Путин
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