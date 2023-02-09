Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
9 февраля 202315:21
Необходимо стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
Он отметил, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти России всегда будут поддерживать начинания ученых. Он отметил, что отечественная наука крайне значима для дальнейшего развития России, отмечает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru