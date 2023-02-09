Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий

Он отметил, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти России всегда будут поддерживать начинания ученых. Он отметил, что отечественная наука крайне значима для дальнейшего развития России, отмечает НСН.

