Путин описал отношения с Западом поговоркой про волков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли вспомнил поговорку про волков, говоря об отношениях с Западом, пишет ТАСС.

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«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», - отметил глава государства. Также президент подчеркнул, что Россия не может разрушить авиационную отрасль.

Ранее президент рассказал, как ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым из-за российских самолетов, передает НСН. Путин указал на важную роль воздушного транспорта в развитии страны. Власти продолжат поддерживать отрасль, подчеркнул он.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗападВладимир Путин
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