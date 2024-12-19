Путин заявил, что в России проживает столько же украинцев, сколько на Украине

В России, на новых территориях проживают миллионы украинцев, в совокупности их примерно столько же, сколько на Украине, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«В России украинцев уже проживает столько же, если не больше. Я имею ввиду тех, кто живет на новых территориях, в Крыму, – это миллионы людей, и в целом их примерно столько же, сколько на Украине», - подчеркнул президент.

Также он отметил, что в РФ нужна работа с соотечественниками, с теми людьми, которые чувствуют себя частью России, владеют языком, считают себя частью русской культуры.