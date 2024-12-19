Путин заявил, что в России проживает столько же украинцев, сколько на Украине

В России, на новых территориях проживают миллионы украинцев, в совокупности их примерно столько же, сколько на Украине, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«В России украинцев уже проживает столько же, если не больше. Я имею ввиду тех, кто живет на новых территориях, в Крыму, – это миллионы людей, и в целом их примерно столько же, сколько на Украине», - подчеркнул президент.

Также он отметил, что в РФ нужна работа с соотечественниками, с теми людьми, которые чувствуют себя частью России, владеют языком, считают себя частью русской культуры.

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По словам президента, как правило, такие люди являются высококвалифицированными специалистами, а Россия заинтересована в том, чтобы такие специалисты жили и работали в стране.

«Еще не все работает эффективно, нужно совершенствовать эти механизмы», - уточнил он.

Ранее Путин заявил, что для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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