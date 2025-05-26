Путин: Россию буквально вынудили начать СВО

Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Немедленные» переговоры и меморандум: О чем Трамп договорился с Путиным и Зеленским

В ходе встречи с представителями деловых кругов он отметил, что Россию продолжают выставлять виноватой.

«Но не мы организовали кровавый госпереворот 2014 года», - указал глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес Путина из-за продолжения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры