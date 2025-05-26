Путин: Россию буквально вынудили начать СВО
26 мая 202518:13
Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с представителями деловых кругов он отметил, что Россию продолжают выставлять виноватой.
«Но не мы организовали кровавый госпереворот 2014 года», - указал глава государства.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес Путина из-за продолжения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru