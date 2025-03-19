Путин: Российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области
19 марта 202514:31
Российские военные завершают разгром группировки ВСУ в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, все украинские военные, совершавшие преступления против мирных жителей Курской области, должны быть установлены и наказаны.
Президент подчеркнул, что все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области - это террористы.
Ранее суд приговорил двух военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к 15 годам колонии за терроризм в Курской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru