Путин: Российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области

По его словам, все украинские военные, совершавшие преступления против мирных жителей Курской области, должны быть установлены и наказаны.

Президент подчеркнул, что все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области - это террористы.

Ранее суд приговорил двух военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к 15 годам колонии за терроризм в Курской области, напоминает RT.

