Путин: Российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области

Российские военные завершают разгром группировки ВСУ в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.

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По его словам, все украинские военные, совершавшие преступления против мирных жителей Курской области, должны быть установлены и наказаны.

Президент подчеркнул, что все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области - это террористы.

Ранее суд приговорил двух военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к 15 годам колонии за терроризм в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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