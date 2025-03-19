Москалькова: Россия ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области
Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении домой жителей Курской области, находящихся в украинских Сумах. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.
Как отметила омбудсмен, в украинском городе находятся 76 курян.
«И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким», - указала Москалькова.
В начале марта в Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ на украинскую территорию, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru