Москалькова: Россия ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении домой жителей Курской области, находящихся в украинских Сумах. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, в украинском городе находятся 76 курян.

«И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким», - указала Москалькова.

В начале марта в Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ на украинскую территорию, напоминает 360.ru.

