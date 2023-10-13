Путин: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года

Российские миротворцы формально останутся на территории Нагорного Карабаха до ноября 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает ТАСС.

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«Мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить, что и как мы будем делать в ближайшее время», — сказал президент РФ.

По его словам, этот вопрос будет решен в ходе переговоров.

Путин также выразил готовность предоставить площадку в Москве для проведения армяно-азербайджанских переговоров, которые окончательно урегулируют ситуацию с Нагорным Карабахом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет прекращать контакты с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:АзербайджанАрменияМиротворцыНагорный КарабахВладимир Путин

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