Песков: Путин и Алиев не обсуждали экс-министра непризнанной НКР Варданяна

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно, отметив, что ему неизвестно содержание беседы президентов тет-а-тет.

«Была часть беседы один на один достаточно продолжительная, и я не знаю, о чём там шла речь», - заключил Песков.

Ранее более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

