Песков: Путин и Алиев не обсуждали экс-министра непризнанной НКР Варданяна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке не обсуждали судьбу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

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На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно, отметив, что ему неизвестно содержание беседы президентов тет-а-тет.

«Была часть беседы один на один достаточно продолжительная, и я не знаю, о чём там шла речь», - заключил Песков.

Ранее более 20 деятелей культуры, науки и образования России написали открытое письмо в поддержку бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанРоссияВладимир Путин

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