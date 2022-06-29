НАТО пока не готово дать Грузии каких-либо обещаний

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в среду, что НАТО пока не готова давать Грузии никаких обещаний о сроках вступления в военный блок.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос грузинских журналистов на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.