Алиев потребовал наказать виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау
Вина за гибель граждан Азербайджана в авиакатастрофе близ Актау «лежит на представителях Российской Федерации». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
На встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками он указал, что Баку требует «справедливости и наказания виновных».
«Мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - подчеркнул президент Азербайджана.
Ранее в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. Президент РФ Владимир Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, сообщает RT.
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