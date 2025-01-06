Алиев потребовал наказать виновных по делу об авиакатастрофе близ Актау

На встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками он указал, что Баку требует «справедливости и наказания виновных».

«Мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее в авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 близ Актау стали внешние физические и технические помехи. Президент РФ Владимир Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, сообщает RT.

