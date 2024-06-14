Путин: РФ не исключала, что Херсонская и Запорожская области останутся у Киева
Россия в марте 2022 года не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин
На встрече с руководством российского МИД он отметил, что условием для этого являлось предоставление сухопутного коридора в Крым, о чём было сообщено посреднику, получившему поддержку западных стран.
Путин указал, что после референдумов в Херсонской и Запорожской областях «положение дел в корне изменилось».
«Жители выразили свою позицию. Эти регионы вошли в состав России. И речи о нарушении нашего единства быть не может», — заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам только после полного вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru