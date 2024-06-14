Путин: РФ не исключала, что Херсонская и Запорожская области останутся у Киева

На встрече с руководством российского МИД он отметил, что условием для этого являлось предоставление сухопутного коридора в Крым, о чём было сообщено посреднику, получившему поддержку западных стран.

Путин указал, что после референдумов в Херсонской и Запорожской областях «положение дел в корне изменилось».

«Жители выразили свою позицию. Эти регионы вошли в состав России. И речи о нарушении нашего единства быть не может», — заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам только после полного вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает RT.

