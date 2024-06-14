Путин: Опасность для Европы исходит не от России

Опасность для Европы исходит не от России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с руководством МИД России он указал, что главной угрозой для европейцев является зависимость от США.

«Главная угроза для европейцев – в критической и всё возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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