Путин: Опасность для Европы исходит не от России

На встрече с руководством МИД России он указал, что главной угрозой для европейцев является зависимость от США.

«Главная угроза для европейцев – в критической и всё возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

