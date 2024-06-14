Путин: Опасность для Европы исходит не от России
14 июня 202413:15
Опасность для Европы исходит не от России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководством МИД России он указал, что главной угрозой для европейцев является зависимость от США.
«Главная угроза для европейцев – в критической и всё возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru