Путин: РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам
Если власти Украины считают, что сейчас не время для переговоров, то Россия готова подождать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в настоящее время нет смысла вести переговоры с Москвой, глава российского государства указал, что ждать «в принципе, можно».
«Пожалуйста, мы готовы подождать», - сказал Путин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока Киев не осознает необходимость диалога и готовность к нему, боевые действия будут продолжаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru