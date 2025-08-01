Путин: РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в настоящее время нет смысла вести переговоры с Москвой, глава российского государства указал, что ждать «в принципе, можно».

«Пожалуйста, мы готовы подождать», - сказал Путин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока Киев не осознает необходимость диалога и готовность к нему, боевые действия будут продолжаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

