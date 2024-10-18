Путин: РФ готова обсуждать мир на Украине на базе стамбульских соглашений

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, но только на базе стамбульских соглашений.

По его слова, выбрасывать в помойку договор, «который был парафирован главой украинской делегации», со стороны Киева было «совершенно некорректно».

«Мы готовы вести диалог... но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в Стамбуле... Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», - заключил Путин.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений после консультаций с Вашингтоном, который увидел невыгодное для украинцев условие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

