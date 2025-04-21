Путин: РФ фиксировала снижение боевой активности Украины во время перемирия

Он уточнил, что это, в том числе, шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолётного типа, а также 400 артобстрелов.

«Но в целом всё-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее», - отметил глава государства.

Путин добавил, что с предложением не атаковать объекты гражданской инфраструктуры «надо разобраться».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит заинтересованным сторонам информацию о нарушении Украиной пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

