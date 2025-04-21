Путин: РФ фиксировала снижение боевой активности Украины во время перемирия
Украина 4 900 раз нарушила пасхальное перемирие. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.
Он уточнил, что это, в том числе, шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолётного типа, а также 400 артобстрелов.
«Но в целом всё-таки снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы посмотреть на будущее», - отметил глава государства.
Путин добавил, что с предложением не атаковать объекты гражданской инфраструктуры «надо разобраться».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит заинтересованным сторонам информацию о нарушении Украиной пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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