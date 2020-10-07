Путин: решение США о выходе из Договора по открытому небу беспокоит РФ

Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

"Администрация действующего президента (США - НСН) вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень.... Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить", - сказал Путин в интервью телеканалу.