Путин: решение США о выходе из Договора по открытому небу беспокоит РФ
Решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".
"Администрация действующего президента (США - НСН) вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень.... Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить", - сказал Путин в интервью телеканалу.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остановили со 2 августа 2019 года по инициативе США. После запуска США ракеты в декабре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в срочном порядке заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.
Также США пока не определились, намерены ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Москвой должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон уверен, что Москва обладает двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
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