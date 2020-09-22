Президент России призвал США продлить договор СНВ-3

Владимир Путин, выступая с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН, напомнил о первоочередном вопросе, который можно и нужно решить оперативно – это продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Он истекает в феврале 2021 года.

Помимо этого, президент России выступил за демилитаризацию космического пространства. По его словам, РФ выступает с инициативой заключить международное соглашение о запрете на размещение вооружений в космосе.

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Также Путин напомнил об инициативе РФ организовать для поставок еды и лекарств так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций. Прежде всего, для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом российский лидер заявил во время видеообращения, записанного для Генассамблеи ООН.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КосмосРоссияОружиеСШАГенассамблея ООНВладимир Путин
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