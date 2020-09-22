Президент России призвал США продлить договор СНВ-3

Владимир Путин, выступая с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН, напомнил о первоочередном вопросе, который можно и нужно решить оперативно – это продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Он истекает в феврале 2021 года.

Помимо этого, президент России выступил за демилитаризацию космического пространства. По его словам, РФ выступает с инициативой заключить международное соглашение о запрете на размещение вооружений в космосе.