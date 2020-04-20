Новости за ночь: Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий

Таким образом поступили, например, власти Португалии, указывают в АСИ. В этой европейской стране 580 тысяч мигрантов получили право наравне с гражданами претендовать на социальную поддержку как минимум до 1 июля.

Среди других инициатив АСИ, в частности, есть предложение организовать подготовку оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки», а также для рынков обслуживания IT-инфраструктуры, говорится в материале.

На прошлой неделе правительство РФ назначило максимальные выплаты россиянам, лишившимся работы после 1 марта, в размере 12 130 рублей на период с апреля по июнь.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин прогнозировал, что на фоне кризиса в России в этом году число безработных может вырасти втрое.

