Путин: разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе выгодна Баку и Еревану
Разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле, открывая двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.
По словам российского лидера, эти вопросы очень важные и чувствительные, так как в этом заинтересованы многие государства.
«Это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам», - добавил президент России.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru