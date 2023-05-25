Путин: разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе выгодна Баку и Еревану

Разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле, открывая двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

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По словам российского лидера, эти вопросы очень важные и чувствительные, так как в этом заинтересованы многие государства.

«Это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам», - добавил президент России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВладимир Путин

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