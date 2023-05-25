Путин: разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе выгодна Баку и Еревану

По словам российского лидера, эти вопросы очень важные и чувствительные, так как в этом заинтересованы многие государства.

«Это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам», - добавил президент России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

