Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников. Соответственный документ размещён на официальном портале опубликования правовых актов.
Речь идёт о договоре, который был подписан на Бали 31 марта 2023 года. Согласно документу, стороны обязуются выдавать по запросу лиц в целях уголовного преследования или исполнения приговора.
В договоре говорится, что выдача будет предусматриваться в случае, если совершённое преступление и в России, и в Индонезии является уголовно наказуемым, и законодательства обеих стран предполагают наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.
Ранее Верховный кассационный суд Италии принял решении об экстрадиции во Францию задержанных в Милане россиян Ильи и Марины Дружининых, которых французские власти обвиняют в кибермошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: предстоящей зимой в Центральной России ожидаются колебания температур
- Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников
- В России запретили менять объем упаковки ряда продуктов первой необходимости
- Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»
- С Крымского моста в Москве упала 20-летняя девушка
- Оскорбивший мусульман Журавель заявил, что изучает Коран
- Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Захарова: Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
- В «Лаборатории Касперского» предупредили о шпионском моде для WhatsApp
- СМИ: В Израиле допускают выезд лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru