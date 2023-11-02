Путин ратифицировал подписанный с Индонезией договор о выдаче преступников

Речь идёт о договоре, который был подписан на Бали 31 марта 2023 года. Согласно документу, стороны обязуются выдавать по запросу лиц в целях уголовного преследования или исполнения приговора.

В договоре говорится, что выдача будет предусматриваться в случае, если совершённое преступление и в России, и в Индонезии является уголовно наказуемым, и законодательства обеих стран предполагают наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Ранее Верховный кассационный суд Италии принял решении об экстрадиции во Францию задержанных в Милане россиян Ильи и Марины Дружининых, которых французские власти обвиняют в кибермошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

