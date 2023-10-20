Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога, осужденного за подделку документов
Россиянина Дмитрия Святковского, который купил фальшивый диплом врача-стоматолога и планировал получить социальную выплату в 1 млн рублей, экстрадировали из Сербии в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
По данным правоохранителей, в 2017 году Святковский по объявлению в интернете купил поддельный диплом и по фальшивому документу попытался устроиться на работу в районную больницу Вологодской области. Кроме того, мужчина планировал поучаствовать в программе «Земский доктор» и получить миллионную соцвыплату. Замысел злоумышленника раскрыла администрация больницы. В 2018 году Сямженский районный суд приговорил Святковского к 1 году 8 месяцам заключения условно с испытательным сроком 2 года за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере.
«Однако осужденный нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за границей. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а условное наказание заочно заменено на реальный срок лишения свободы», — подчеркнула Волк.
В октябре прошлого года россиянина задержали в Сербии, а 20 октября 2023-го в аэропорту Белграда Святковского передали российским правоохранителям для экстрадиции в РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru