Сербия экстрадировала в Россию лже-стоматолога, осужденного за подделку документов

По данным правоохранителей, в 2017 году Святковский по объявлению в интернете купил поддельный диплом и по фальшивому документу попытался устроиться на работу в районную больницу Вологодской области. Кроме того, мужчина планировал поучаствовать в программе «Земский доктор» и получить миллионную соцвыплату. Замысел злоумышленника раскрыла администрация больницы. В 2018 году Сямженский районный суд приговорил Святковского к 1 году 8 месяцам заключения условно с испытательным сроком 2 года за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере.

«Однако осужденный нарушил наложенные на него ограничения и скрылся за границей. В связи с этим он был объявлен в международный розыск, а условное наказание заочно заменено на реальный срок лишения свободы», — подчеркнула Волк.

В октябре прошлого года россиянина задержали в Сербии, а 20 октября 2023-го в аэропорту Белграда Святковского передали российским правоохранителям для экстрадиции в РФ.

Ранее власти Казахстана дали согласие на экстрадицию главы департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. россиянина Никиты Кислицина, задержанного в Алма-Ате, напоминает телеканал «360». В России Кислицин заочно арестован за вымогательство и неправомерный доступ к компьютерной информации.

