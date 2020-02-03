Предлагавший «пристрелить» недовольных россиян чиновник умер
Ушел из жизни глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев, который в прошлом году якобы предлагал «пристрелить» недовольных граждан. О смерти чиновника рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Прокопьев скоропостижно умер 2 февраля. Парфенчиков выразил соболезнования членам его семьи и близким. При этом глава республики охарактеризовал покойного как «одного из лучших руководителей муниципального уровня» и «профессионала».
«У него всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков», - отметил глава региона.
Прокопьев прославился в ноябре 2019 года, когда чиновник якобы заявил о желании «пристрелить» недовольных граждан, чтобы «успокоить» остальных. После этого депутат местного горсовета Нина Щербакова написала на чиновника заявление в прокуратуру.
Сам Прокопьев назвал эти обвинения «бессовестной и лживой» провокацией, пообещав подать судебный иск о защите репутации.
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