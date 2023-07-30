Путин рассказал, от кого ему досталась выносливость

По его словам, она досталась ему от предков. «Нормально все получается, слава Богу, пока», — сказал глава государства.

Он отметил, что пока не планирует отдыхать.

Также Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

