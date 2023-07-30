Путин рассказал, от кого ему досталась выносливость

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах своей выносливости, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, почему Россия не может прекратить огонь

По его словам, она досталась ему от предков. «Нормально все получается, слава Богу, пока», — сказал глава государства.

Он отметил, что пока не планирует отдыхать.

Также Путин заявил, что никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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