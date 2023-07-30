Путин: Никто не хочет военного столкновения РФ и НАТО

Никто не хочет военного столкновения России и стран НАТО, сообщает RT со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

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По его словам, Москва готова к любому варианту развития событий. Он напомнил, что по инициативе США ранее был создан специальный механизм для предотвращений этих конфликтов.

Как отметил глава государства, руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут проконсультироваться по любой кризисной ситуации.

Также президент рассказал, почему Россия не может прекратить огонь на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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