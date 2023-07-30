Путин: Никто не хочет военного столкновения РФ и НАТО

По его словам, Москва готова к любому варианту развития событий. Он напомнил, что по инициативе США ранее был создан специальный механизм для предотвращений этих конфликтов.

Как отметил глава государства, руководители российских подразделений общаются друг с другом напрямую и могут проконсультироваться по любой кризисной ситуации.

Также президент рассказал, почему Россия не может прекратить огонь на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

