Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

Российский президент Владимир Путин ожидает от встречи с лидером США Джо Байденом в Женеве восстановления личных контактов, а также выстраивания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом глава государства рассказал в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

«[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», - отметил Владимир Путин.

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К таким темам российский президент отнес стратегическую стабильность, проблемы региональных конфликтов, экологию и природоохранные мероприятия, в том числе в глобальном масштабе, а также взаимодействие в сфере экономики.

Владимир Путин назвал условие продуктивности встречи с Джо Байденом.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не даром», - подчеркнул российский президент.

Он также отметил снижение негативной риторики в адрес России со стороны США подготовкой благоприятной обстановки для встречи в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита. Лидеры стран пообщаются с журналистами отдельно.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВстречаЖеневаДжо БайденВладимир Путин
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