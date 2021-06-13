Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

К таким темам российский президент отнес стратегическую стабильность, проблемы региональных конфликтов, экологию и природоохранные мероприятия, в том числе в глобальном масштабе, а также взаимодействие в сфере экономики.

Владимир Путин назвал условие продуктивности встречи с Джо Байденом.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не даром», - подчеркнул российский президент.

Он также отметил снижение негативной риторики в адрес России со стороны США подготовкой благоприятной обстановки для встречи в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита. Лидеры стран пообщаются с журналистами отдельно.

