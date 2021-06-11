Путин дал интервью американскому телеканалу NBC

«Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один», — цитирует РИА Новости сообщение телекомпании.

NBC покажет фрагменты интервью в ночь на субботу, полная версия беседы будет транслироваться в понедельник, 14 июня.

Путин и Байден проведут переговоры 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж», отмечает «Свободная пресса». Главы государств обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки. Российский лидер прибудет в Женеву в день проведения саммита, сообщает Ura.ru.

