Путин рассказал о территориальной принадлежности Карабаха

Президент России напомнил, что в Армении не признали независимость и суверенитет Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — пояснил Путин.

Президент РФ также разъяснил условия Организации Договора о коллективной безопасности. В связи с тем, что на армянские территории «никто не покушался», России как члену организации не было предписано прямое участие в конфликте. Тем более, что Армения «не чувствовала себя брошенной, забытой» - Кремль сделала все, чтобы этого не произошло.

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.

«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.



