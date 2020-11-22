Путин назвал Пашиняна одним из авторов соглашения по Нагорному Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин были авторами текста заявления по Нагорному Карабаху. Об этом президент РФ рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
«Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам – прим. НСН) Алиев и премьер (Армении Никол – прим. НСН) Пашинян», - пояснил Владимир Путин, подчеркнув, что «по-другому было невозможно».
Российский лидер отметил, что Россия, выполняя роль посредника, взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон.
«Что мы сейчас и делаем», - подчеркнул президент России.
Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
В четверг армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.
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