Путин назвал Пашиняна одним из авторов соглашения по Нагорному Карабаху

«Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам – прим. НСН) Алиев и премьер (Армении Никол – прим. НСН) Пашинян», - пояснил Владимир Путин, подчеркнув, что «по-другому было невозможно».

Российский лидер отметил, что Россия, выполняя роль посредника, взяла на себя обязательства по мирному разведению сторон.

«Что мы сейчас и делаем», - подчеркнул президент России.

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

В четверг армянская оппозиция вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна. В ходе протестных акций оппозиционные активисты перекрыли несколько центральных улиц армянской столицы. Сотрудники полиции оттеснили митингующих с проезжей части.

