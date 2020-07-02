Путин рассказал о понимании тех, кто проголосовал против изменения Конституции

«У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», - цитирует Путина ТАСС.

По словам Путина, результаты голосования по Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше, передает RT.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции, посвященной итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил, что Владимир Путин не выполнил задачу национализации элит.

«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы. Часто говорят – «вот они предатели», а они не предатели, у них просто две родины», - сказал Марков.



