Путин рассказал о понимании тех, кто проголосовал против изменения Конституции
Президент РФ Владимир Путин сказал, то понимает тех, кто проголосовал против поправок в Конституцию.
«Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против [поправок в конституцию]», - сказал он в ходе открытия заседания оргкомитета «Победа».
Пор словам главы государства, в стране еще много нерешенных проблем, которые плохо сказываются на жизни граждан.
«У нас еще много нерешенных проблем, это правда, люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», - цитирует Путина ТАСС.
По словам Путина, результаты голосования по Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше, передает RT.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции, посвященной итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил, что Владимир Путин не выполнил задачу национализации элит.
«Сейчас происходит повышение национализации элиты – ограничения на гражданство и собственность за рубежом будут несколько выше. Но надо отметить, что Владимир Путин задачу национализации элиты поставил, но не выполнил её. И у нас поэтому сейчас элита сильно интегрирована с западом и имеет двойные интересы. Часто говорят – «вот они предатели», а они не предатели, у них просто две родины», - сказал Марков.
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