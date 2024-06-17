В Белом доме заявили, что будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Администрация США будет внимательно следить за визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, он удивлен решению российского президента посетить Северную Корею, отметив при этом, что Белый дом «не обеспокоен этой поездкой».