В Белом доме заявили, что будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Администрация США будет внимательно следить за визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, он удивлен решению российского президента посетить Северную Корею, отметив при этом, что Белый дом «не обеспокоен этой поездкой».
По словам Кирби, Вашингтон обеспокоен тем, что Москва и Пхеньян углубляют отношения и тем, как это «отразится на украинском народе».
Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР с государственным визитом, 19-20 июня он также прибудет с визитом во Вьетнам, передает «Радиоточка НСН».
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