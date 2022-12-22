Путин рассказал о направлениях сотрудничества с Белоруссией в космосе
Москва и Минск будут совместно совершенствовать систему дистанционного зондирования Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
«Дистанционное зондирование Земли у нас в принципе в продвинутом состоянии находится, но нужно совершенствовать нашу систему, конечно», – сообщил глава государства.
По его словам, сотрудничество в космической сфере очень интересно для совместной работы двух стран.
По словам Мезенцева, с 2023 года Белоруссия присоединится к работе над дистанционным зондированием Земли и определит свои потребности в спутниковой группировке.
Ранее Путин подтвердил планы отправить космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию. Это произойдет в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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